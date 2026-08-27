Comment rester un repère solide pour les générations Z et Alpha, quand l'hyperconnexion, l'éco-anxiété et l'intelligence artificielle bouleversent tous nos cadres ? Que transmettre lorsque les certitudes vacillent et que les méthodes éducatives d'hier ne suffisent plus ? Depuis plus de quinze ans, Christophe Martin accompagne des adolescents, leurs parents et les professionnels de l'éducation. Père, coach et éducateur, il puise dans cette longue expérience de terrain une réflexion profondément humaine sur les défis inédits auxquels les familles sont aujourd'hui confrontées. Ecoute, vulnérabilité, santé mentale, réseaux sociaux, quête de sens : sans céder aux discours anxiogènes ni aux recettes miracles, il nous invite à changer de regard. Car l'enjeu n'est pas de trouver une méthode supplémentaire, mais d'habiter une juste posture : accompagner sans contrôler, guider sans écraser, aimer sans se perdre. A travers huit pistes concrètes, il nous montre comment retrouver une autorité apaisée, fondée sur la relation, la cohérence et la confiance. Une approche où l'expérience éducative s'enracine dans une authentique vie spirituelle. Un compagnon de route précieux pour grandir avec son adolescent. Préface de Françoise Caron Dirigeant de cabinet RH, pasteur et conférencier expert de l'inter-générationnel, Christophe Martin est le fondateur du réseau jeunesse du Conseil national des évangéliques de France.