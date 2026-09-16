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Shimazaki in the Land of Peace Tome 5

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada

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Peu après son retour à la vie civile, Shimazaki fait la rencontre de Sata, un jeune garçon engagé sans le savoir dans une organisation appartenant à la LEL et au sein de laquelle il est formé aux techniques guerrières. Sans rien savoir l'un de l'autre, Shimazaki et Sata sont inexorablement attirés l'un vers l'autre et nouent peu à peu une relation amicale. Reste à savoir si pour Shingo, cette rencontre sera salvatrice, ou bien porteuse de malheur...

Par Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada
Chez Pika Edition

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Auteur

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Shimazaki in the Land of Peace Tome 5

Gôten Hamada, Takeshi Seshimo, Gouten Hamada

Paru le 16/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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