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#Roman jeunesse

Une journée fantastique

Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez

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Une licorne pour les CP ! Une histoire magique et accessible pour donner envie de lire dès les premières lectures. Au pays des êtres magiques, tout le monde s'agite en secret : c'est bientôt l'anniversaire de Ruby la licorne ! Pendant ce temps, en se promenant dans la forêt, Ruby fait une rencontre extraordinaire... un génie magique apparaît sur son chemin. Entre surprises, amitié et émerveillement, cette journée pas comme les autres promet d'être vraiment fantastique.

Par Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez
Chez Nathan

|

Auteur

Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Une journée fantastique

Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez

Paru le 03/09/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

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Scannez le code barre 9782095068806
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