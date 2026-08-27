Une journée fantastique

Une licorne pour les CP ! Une histoire magique et accessible pour donner envie de lire dès les premières lectures. Au pays des êtres magiques, tout le monde s'agite en secret : c'est bientôt l'anniversaire de Ruby la licorne ! Pendant ce temps, en se promenant dans la forêt, Ruby fait une rencontre extraordinaire... un génie magique apparaît sur son chemin. Entre surprises, amitié et émerveillement, cette journée pas comme les autres promet d'être vraiment fantastique.