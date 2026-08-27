Physique-Chimie Tle Spécialité

Prépare efficacement l'épreuve finale de Physique-Chimie du Bac 2027 grâce à 42 sujets corrigés, des fiches de révision complètes et un entraînement spécifique au Grand Oral. Destiné aux élèves de Terminale Générale suivant la spécialité Physique-Chimie, cet ouvrage de la collection Annales ABC du BAC permet de réviser l'ensemble du programme, de maîtriser la méthode de l'épreuve et de s'entraîner efficacement avant l'examen. > Une préparation complète à l'épreuve finale - Epreuve de Physique-Chimie expliquée - Méthodes pour réussir le jour du Bac - Sujet complet du Bac 2026 corrigé - Conseils pour comprendre les attentes des correcteurs > Réviser tout le programme - Fiches de révision synthétiques - Rappels de cours essentiels - Exercices d'entraînement - QCM pour vérifier ses connaissances > S'entraîner dans les conditions de l'examen - 42 sujets corrigés - Sujets guidés pas à pas - Corrigés détaillés et commentés - Méthodes de résolution pour progresser efficacement > Un cahier spécial Grand Oral - Préparation dédiée à l'épreuve orale - Conseils méthodologiques - Entraînement à la prise de parole - Accompagnement pour construire une présentation solide > La référence Nathan Des contenus conformes aux programmes officiels et conçus par des enseignants spécialistes pour accompagner les lycéens vers la réussite au Bac. L'ouvrage indispensable pour réviser, s'entraîner et réussir la spécialité Physique-Chimie au Bac 2027.