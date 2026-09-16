Vilain grand canard

Kiki et Aliène ont beau être curieux, la culture des humains est bien compliquée ! C'est à n'y rien comprendre : interdiction de pique-niquer sur la Statue de la liberté, panique totale quand ils piratent Internet pour demander des conseils de recettes, et personne ne croit en leur existence alors qu'ils envoient leur canard Attila taper sur les antennes de communication... Une galerie de personnages tous plus fous les uns que les autres Entre Attila, leur ami à plume, le Professeur Fortish, convaincu que les deux aliens n'existent pas ou encore Monsieur Pouzet, le fermier qui reçoit tous leurs cadeaux (y compris les plus gros), le monde de Kiki et Aliène regorge de personnages hauts en couleur ! Des situations du quotidien détournées avec humour Kiki et Aliène ont beau vouloir faire comme les humains, rien ne se passe jamais comme prévu. Une virée au supermarché en armure de chevalier, un pique-nique sur la Statue de la Liberté, ou bien un petit plouf dans le parc aquatique, toutes les scènes du quotidien sont détournées avec beaucoup d'humour !