Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Vilain grand canard

Paul Martin, Nicolas Hubesch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kiki et Aliène ont beau être curieux, la culture des humains est bien compliquée ! C'est à n'y rien comprendre : interdiction de pique-niquer sur la Statue de la liberté, panique totale quand ils piratent Internet pour demander des conseils de recettes, et personne ne croit en leur existence alors qu'ils envoient leur canard Attila taper sur les antennes de communication... Une galerie de personnages tous plus fous les uns que les autres Entre Attila, leur ami à plume, le Professeur Fortish, convaincu que les deux aliens n'existent pas ou encore Monsieur Pouzet, le fermier qui reçoit tous leurs cadeaux (y compris les plus gros), le monde de Kiki et Aliène regorge de personnages hauts en couleur ! Des situations du quotidien détournées avec humour Kiki et Aliène ont beau vouloir faire comme les humains, rien ne se passe jamais comme prévu. Une virée au supermarché en armure de chevalier, un pique-nique sur la Statue de la Liberté, ou bien un petit plouf dans le parc aquatique, toutes les scènes du quotidien sont détournées avec beaucoup d'humour !

Par Paul Martin, Nicolas Hubesch
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Paul Martin, Nicolas Hubesch

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vilain grand canard par Paul Martin, Nicolas Hubesch

Commenter ce livre

 

Vilain grand canard

Paul Martin, Nicolas Hubesch

Paru le 16/09/2026

64 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036390388
9791036390388
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.