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Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

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Derrière le faste et les dorures de l'Opéra de Paris, un mystérieux "fantôme" sème la terreur. Cet être au visage défiguré hante les couloirs et effraie les artistes. Mais, lorsqu'il entend la voix de la talentueuse Christine Daaé, il tombe immédiatement amoureux. Devenant son mentor secret, il espère conquérir la belle cantatrice. Cette passion tourne alors à l'obsession destructrice, et le cauchemar ne fait que commencer. A la croisée du gothique, de la romance et du fantastique, une histoire d'amour tragique et envoûtante. A propos de l'auteur Gaston Leroux (1868-1927) est un auteur français réputé pour ses romans policiers marqués de fantastique. "Gaston Leroux inscrit d'emblée son récit dans la lignée des grands romans gothiques européens, tout en lui conférant une couleur singulièrement parisienne. [... ] Le contraste entre la splendeur des dorures, l'élégance des spectacles et les ténèbres souterraines crée une tension narrative saisissante. ". . Le Monde du Polar

Par Gaston Leroux
Chez HarperCollins France

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Auteur

Gaston Leroux

Editeur

HarperCollins France

Genre

Fantastique

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Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

Paru le 16/09/2026

368 pages

HarperCollins France

6,50 €

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