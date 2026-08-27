"Il fallait repartir. On repartait. On avalait des kilomètres. On aimait les grands ciels, les ciels immenses au-dessus de la route. On ne se lassait pas des plaines, des déserts, des paysages. Le seul théâtre possible pour notre faim, pour notre colère, pour notre poésie". Deux amies, l'une française, l'autre espagnole, partent sur les routes du Mexique pour tenter de rejoindre La Realidad, un village situé dans les montagnes du Chiapas. Mais la destination leur échappe. De tâtonnements en découvertes, de discussions en rencontres avec les habitants, les deux voyageuses empruntent d'autres voies, d'autres approches, avant de finalement renoncer en chemin. Et si c'était justement là que la véritable quête, initiatique et intime, commençait ?