Heartless Manor Tome 1

"Les serpents n'ont pas de coeur, ils n'ont que des pulsions. ". . Vendue par son propre père à Atlas et Neven, deux hommes à l'âme aussi sombre que leurs intentions, Astéria voit son existence basculer dans un cauchemar. Prisonnière d'un pacte implacable de soixante-huit ans, elle découvre un univers où le pouvoir et la cruauté règnent en maître. Et que dans cet enfer étouffant, ses geôliers partagent tout... sans exception. Mais Astéria n'est pas une proie ordinaire. Dans ce monde dangereux, où chaque regard est une menace et chaque geste une manipulation, elle refuse de plier. Si ces deux serpents veulent la tester, elle est prête à jouer, quitte à risquer sa vie. Car sous leurs sourires venimeux et leurs regards perçants, elle puise une force insoupçonnée. Dans ce jeu où la violence se mêle au désir, qui finira par dévorer l'autre ? Même les serpents peuvent parfois sous-estimer la morsure d'une petite souris. Tropes : #HaremInversé #DarkRomance #ProximitéForcée Niveau d'intensité : 4/4 Présence de trigger warnings "Une dark romance audacieuse et intensément captivante". @Hylla_oo A propos de l'autrice Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...