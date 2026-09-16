Douceurs hivernales

Aller à la patinoire, faire des biscuits, lire un bon livre sous un plaid bien chaud au coin du feu... Dans ce livre de coloriage, tu découvriras toutes sortes de moments chaleureux et de cocooning, chaque dessin étant imprégné d'une touche de magie hivernale. Enfile ton pull le plus confortable, prépare-toi un délicieux chocolat chaud et colorie les scènes typiques de cette merveilleuse saison. Avec un code QR pour découvrir une playlist pour accompagner vos moments de coloriage !