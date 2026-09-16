Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Douceurs hivernales

Ballon, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aller à la patinoire, faire des biscuits, lire un bon livre sous un plaid bien chaud au coin du feu... Dans ce livre de coloriage, tu découvriras toutes sortes de moments chaleureux et de cocooning, chaque dessin étant imprégné d'une touche de magie hivernale. Enfile ton pull le plus confortable, prépare-toi un délicieux chocolat chaud et colorie les scènes typiques de cette merveilleuse saison. Avec un code QR pour découvrir une playlist pour accompagner vos moments de coloriage !

Par Ballon, A préciser
Chez Ballon

|

Auteur

Ballon, A préciser

Editeur

Ballon

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Douceurs hivernales par Ballon, A préciser

Commenter ce livre

 

Douceurs hivernales

Ballon, A préciser

Paru le 16/09/2026

64 pages

Ballon

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789403246161
9789403246161
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.