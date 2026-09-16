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Guide de défense des victimes de violences intrafamiliales

Lucile Bertier, (sous dir.) lucile Bertier

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Cet ouvrage permet de maîtriser toutes les étapes auxquelles est confronté l'avocat d'une victime de violences intrafamiliales, du constat de ces violences en amont du dépôt de plainte, au suivi post-sentenciel et indemnitaire, en passant par toutes les procédures judiciaires familiales ou pénales, afin de mieux préparer ce client particulier, le défendre, et devenir ainsi son interlocuteur privilégié. En choisissant de décloisonner les matières pour suivre le parcours de la victime, le Guide de défense des victimes de violences intrafamiliales répond aux questions les plus variées des praticiens : - Comment repérer et évaluer le danger ? Qu'est-ce que l'emprise ? - Quels conseils prodiguer dans l'urgence ? - Quel est le rôle des associations d'aide aux victimes ? - Comment se déroule une information préoccupante ou un signalement ? - Comment demander un bracelet anti-rapprochement ? - Quelle est la procédure de l'ordonnance de protection ? - Quel est l'impact de ces violences sur le logement ou l'autorité parentale ? - Qu'est-ce que la justice restaurative ? L'originalité du concept tient à ce que, dans chacune des fiches, le praticien dispose de l'ensemble des informations indispensables du point de vue de l'avocat, du Procureur de la République ou du psychologue grâce à une collaboration interprofessionnelle : présentation et mise en oeuvre de la procédure, textes de références, retours d'expériences.

Par Lucile Bertier, (sous dir.) lucile Bertier
Chez LexisNexis

|

Auteur

Lucile Bertier, (sous dir.) lucile Bertier

Editeur

LexisNexis

Genre

Famille

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Guide de défense des victimes de violences intrafamiliales

Lucile Bertier, (sous dir.) lucile Bertier

Paru le 16/09/2026

250 pages

LexisNexis

49,00 €

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