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L'avantage démocratique

Alexandre Escudier, Gilles Ivaldi

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Menacées à l'extérieur par un environnement géopolitique privilégiant la force sur le droit et à l'intérieur par la montée des populismes, les démocraties libérales traversent aujourd'hui une crise qui peut légitimement faire craindre pour leur survie. Or, la crise est inscrite dans le fonctionnement même des démocraties. leur principe étant précisément de faire coexister des groupes sociaux aux perceptions et aux intérêts différents. Preuves historiques et sociologiques à l'appui, les auteurs montrent ainsi que, sous ses apparences de faiblesse et de lenteur à agir, c'est la forme politique des démocraties qui leur donne un avantage radical par rapport aux régimes autoritaires. La vigilance démocratique commande une inquiétude lucide : envisager l'avenir avec discernement, en distinguant les menaces systémiques du tumulte ordinaire des désaccords. Ce livre nous enseigne que les transformations par lesquelles les démocraties s'adaptent aux conditions nouvelles ne sont pas nécessairement les signes avant-coureurs de leur effondrement : elles peuvent aussi manifester leur capacité à surmonter les crises.

Par Alexandre Escudier, Gilles Ivaldi
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Alexandre Escudier, Gilles Ivaldi

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Sociologie politique

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L'avantage démocratique

Alexandre Escudier, Gilles Ivaldi

Paru le 16/09/2026

300 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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