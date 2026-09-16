La librairie des trésors d'automne

A vingt ans, Béryl renonce à son avenir parisien pour sauver la librairie normande de sa grand-mère disparue. Entre un commerce au bord du gouffre, un frère prêt à vendre et un retour plus difficile que prévu, la jeune femme doute de pouvoir tout affronter. Voilà qu'une mystérieuse lettre posthume lui apprend qu'un trésor l'attend... à condition de retrouver les sept bijoux favoris de sa grand-mère, désormais éparpillés en ville. Pour mener cette quête, Béryl accepte l'aide de Célian, son ennemi d'enfance - provocateur, imprévisible, et bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. A travers une chasse aux joyaux dans une Normandie aux couleurs de l'automne, Béryl tente de sauver la librairie... et de comprendre enfin ce que sa grand-mère voulait vraiment lui transmettre : rester, partir, aimer, ou simplement oser vivre sa propre histoire.