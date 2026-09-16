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#Bande dessinée jeunesse

La librairie des trésors d'automne

Aurélie Gerlach, Marion Blanc

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A vingt ans, Béryl renonce à son avenir parisien pour sauver la librairie normande de sa grand-mère disparue. Entre un commerce au bord du gouffre, un frère prêt à vendre et un retour plus difficile que prévu, la jeune femme doute de pouvoir tout affronter. Voilà qu'une mystérieuse lettre posthume lui apprend qu'un trésor l'attend... à condition de retrouver les sept bijoux favoris de sa grand-mère, désormais éparpillés en ville. Pour mener cette quête, Béryl accepte l'aide de Célian, son ennemi d'enfance - provocateur, imprévisible, et bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. A travers une chasse aux joyaux dans une Normandie aux couleurs de l'automne, Béryl tente de sauver la librairie... et de comprendre enfin ce que sa grand-mère voulait vraiment lui transmettre : rester, partir, aimer, ou simplement oser vivre sa propre histoire.

Par Aurélie Gerlach, Marion Blanc
Chez Rageot

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Auteur

Aurélie Gerlach, Marion Blanc

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

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La librairie des trésors d'automne

Aurélie Gerlach, Marion Blanc

Paru le 16/09/2026

448 pages

Rageot

16,50 €

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Scannez le code barre 9782700289381
9782700289381
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