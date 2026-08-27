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L'incroyable histoire des mathématiques

Tristan Garnier, Quentin Lazaratto

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" Les maths, c'est trop compliqué... " Et si leur histoire les rendait enfin accessibles ? De l'apparition du zéro aux intelligences artificielles, cette BD explore les mathématiques comme une aventure humaine à travers les civilisations. Guidé par une IA en quête de ses origines, ce récit transforme une discipline redoutée en fresque vivante et passionnante. Saviez-vous que le zéro a failli ne jamais exister ? Que des mathématiciennes de génie ont révolutionné leur époque sans qu'on retienne leur nom ? Que l'infini, ce concept qui donne le vertige, a rendu fou plus d'un grand esprit ? Les maths, on croit les connaître - même si parfois on les fuit. Mais leur histoire, elle, n'a jamais été ennuyeuse : elle est faite de querelles d'ego, de découvertes par accident, de révolutions silencieuses et de beautés cachées. Dans cette BD, Mesh, une IA partie à la recherche de ses propres origines, nous embarque à travers les siècles et les civilisations - de l'Afrique préhistorique aux laboratoires d'aujourd'hui - pour révéler ce qu'on n'enseigne presque jamais à l'école : les maths sont humaines, vivantes et pleines de surprises. Et ça, tout le monde peut le comprendre.

Par Tristan Garnier, Quentin Lazaratto
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Tristan Garnier, Quentin Lazaratto

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Divers

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L'incroyable histoire des mathématiques

Tristan Garnier, Quentin Lazaratto

Paru le 27/08/2026

Editions Les Arènes

26,00 €

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