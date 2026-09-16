Quand on parle de sauce piquante, on pense Tabasco ou Sriracha, on pense "ça arrache" . Mais le piment est d'abord un exhausteur de goût. La variété des sauces piquantes est presque infinie, du condiment le plus doux au plus incendiaire. Fluides et vinaigrées sur des huîtres, croustillantes sur un bol de nouilles, fruitées ou fermentées sur une viande grillée, elles s'adaptent à toutes les tables. Découvrez dans ce livre tout ce qu'il faut pour les réussir : les grandes familles de piments, ce que vaut réellement l'échelle de Scoville, le matériel, la lacto-fermentation, la conservation... 46 recettes de sauces piquantes du monde entier, des classiques centenaires aux créations de la nouvelle vague, puis 20 recettes de plats, cocktails et desserts pour les savourer dans les meilleures conditions. Un état des lieux mondial du piquant, pour les néophytes comme pour les passionnés.