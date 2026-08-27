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6 histoires extraordinaires

Edgar Allan Poe

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Dossier pédagogique de Marien Celeri Un double meurtre sanglant, une énigme insoluble, une lettre disparue qui fait vaciller les puissants... Dans ces six nouvelles, Edgar Allan Poe mêle mystère, tension et étrangeté, qu'il s'agisse de crimes à élucider ou de visions où la peur se glisse dans l'ombre, Du génial détective Dupin aux narrateurs hantés par leur propre folie, ces récits explorent les zones les plus obscures de l'esprit humain, Une plongée au coeur d'un univers où le rationnel côtoie l'inquiétant, et où chaque détail peut tout faire basculer, Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, un PDF du texte accessible aux élèves DYS à télécharger).

Par Edgar Allan Poe
Chez Belin

|

Auteur

Edgar Allan Poe

Editeur

Belin

Genre

Collège

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DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

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6 histoires extraordinaires

Edgar Allan Poe

Paru le 27/08/2026

272 pages

Belin

3,50 €

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