Votre assiette optimisée

Optimisez votre santé en 130 recettes ! Après son best-seller Votre santé optimisée, Emilie Steinbach, docteure en biologie intégrative et neuroscientifique, passe en cuisine. En se fondant sur les dernières recherches scientifiques, elle a conçu 130 recettes parfaitement calibrées nutritionnellement, délicieuses et simples à réaliser. Vous dégusterez ainsi des assiettes optimisées pour un maximum de bénéfices sur votre poids, votre cerveau, votre énergie et votre longévité ! Vous trouverez dans cet ouvrage : - comment faire les bons choix d'ingrédients, d'équipement et de préparation pour éviter les contaminants et maximiser les bienfaits - 4 semaines de menus de saison, à l'apport nutritionnel optimisé (protéines, fibres, bons gras, vitamine D, iode, etc.) - 84 recettes de petit déjeuners/déjeuners/dîners conçues pour booster l'énergie du matin, la performance et la satiété en journée et le sommeil le soir - 46 alternatives rapides et équilibrées aux aliments ultra-transformés (apéro, snacks, pain etc.) Et pour chaque recette, les dernières informations scientifiques, ainsi qu'une version éclair pour les jours où tout doit aller vite ! En bonus : le mode d'emploi en batchcooking pour chaque semaine de menus !