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#Roman francophone

Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

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Dossier pédagogique et texte abrégé de Cédric Hannedouche. Depuis plusieurs mois, une présence invisible hante les couloirs de l'Opéra Garnier, Des chuchotements résonnent la nuit, des ombres glissent dans les loges, et la chute d'un lustre plonge la salle dans la terreur, On murmure qu'un fantôme rôde, un être insaisissable qui veille sur la jeune cantatrice Christine et la guide dans son art, Entre amour, mystère et trouble psychologique, Gaston Leroux compose à la Belle Epoque un récit où le fantastique se mêle au drame humain, Ainsi naît une figure légendaire : celle du Fantôme de l'Opéra. Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits du texte lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version du texte accessible aux élèves DYS).

Par Gaston Leroux
Chez Belin

|

Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Belin

Genre

Collège

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DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

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Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

Paru le 27/08/2026

290 pages

Belin

3,95 €

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