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Les Robinsons

Fred Bernard, Emilie Clarke

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Les Robinsons ? Un trio ultra-curieux et avide d'aventures. Chaque jour, Charlie, Maël et Lina s'en vont explorer le monde qui nous entoure. Un coup, les voilà transformés en têtards à la découverte de la vie qui peuple nos étangs, et explorateurs des galeries infinies qui sculptent nos terres. Et pour les accompagner à travers ces expéditions ? La Voix. Une Madame Je-sais-tout officielle... mais franchement indispensable. Alors one, two, three... l'aventure commence avec Maël, Lina et Charlie ! (Et, la Voix aussi donc.)

Par Fred Bernard, Emilie Clarke
Chez La Doux

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Auteur

Fred Bernard, Emilie Clarke

Editeur

La Doux

Genre

BD tout public

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Les Robinsons

Fred Bernard, Emilie Clarke

Paru le 23/09/2026

64 pages

La Doux

12,95 €

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