Isabella Bird - Femme exploratrice Tome 13

Le Japon du XIXe siècle hors des sentiers battus ! Isabella et Ito ont enfin atteint Biratori, étape finale de leur périple à travers le Japon, où ils sont accueillis avec chaleur par Shinonte, le neveu du chef. Ils y rencontrent Pipichari, un jeune homme dont le point de vue surprenant éveille tout de suite l'intérêt de l'exploratrice, au grand déplaisir de son interprète ! Chez les Aïnous aussi, tout le monde n'est pas ravi de voir ces étrangers fureter dans le village, notamment la vieille Inurika, très respectée... Son animosité convainc Isabella de cesser de prendre en public les notes sur lesquelles elle se reposait, ce qui ne facilite pas son travail. Les deux femmes parviendront-elles à trouver un terrain d'entente ? Lancez-vous à la découverte d'un Japon traditionnel désormais disparu à travers les yeux de l'intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits réels de l'aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent prometteur !