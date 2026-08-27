Pandora Hearts Tome 8 . Perfect edition

L'édition ultime de PandoraHearts, qui fête en 2025 ses 15 ans de parution en France ! La saga de fantasy incontournable s'offre une édition augmentée, initiée et pilotée par les éditions Ki-oon ! - Format 15 x 21 cm avec une jaquette à dorure à chaud - Ajout de pages couleurs tirées des magazines de prépublication - De nouvelles illustrations en couverture pour une nouvelle charte graphique - 1 marque-pages (limité au premier tirage) Résumé : Pandora soupçonne un émissaire d'un pays voisin, qui dirige une petite secte, d'avoir un lien avec les sceaux... Hélas, difficile pour l'organisation de fouiller la demeure d'un ressortissant étranger ! Pour pénétrer à l'intérieur, un seul moyen : utiliser Oz. Sous prétexte d'achever sa cérémonie de passage à l'âge adulte, le jeune garçon parvient à se faire inviter avec toute sa suite chez Isla Yura, fervent admirateur de Jack Vessalius ! Mais dans le manoir, la fête tourne au cauchemar. Les agents de Pandora ne sont pas les seuls à avoir investi les lieux : les Baskerville sont également de la partie, et avec eux... le terrible Chasseur de Têtes ! Quelle sera sa prochaine cible ?