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#Album jeunesse

L'auberge de la forêt

Yumiko Fukuzawa

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Nichée au coeur d'un arbre et tenu par la famille des ratons laveurs, l'auberge de la forêt accueille les animaux qui arrivent chacun leur tour, qu'il s'agisse d'un serpent, d'un ours, d'un hibou ou même de vingt petits oiseaux. Le soir venu, tous les animaux se réunissent autour d'un joyeux repas, avant d'aller dormir, chacun dans sa jolie chambre parfaitement adaptée... Un album qui met en scène un décor doux et merveilleux Un univers merveilleux et enchanté, avec une petite touche de magie, dans lequel évoluent les animaux de la forêt : un serpent, un ours, un hibou, des oiseaux... Les illustrations sont adorables et fourmillent de détails à observer. Un album sur l'accueil et la bienveillance A travers la famille de ratons laveurs qui adapte chaque chambre aux besoins des visiteurs, l'enfant découvre l'importance d'écouter, de comprendre et de respecter les différences. Une histoire très douce qui encourage la bienveillance au quotidien.

Par Yumiko Fukuzawa
Chez Editions Milan

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Auteur

Yumiko Fukuzawa

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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L'auberge de la forêt

Yumiko Fukuzawa

Paru le 16/09/2026

40 pages

Editions Milan

13,90 €

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Scannez le code barre 9782408068417
9782408068417
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