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Comprendre les relations internationales

Guillaume Devin

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Dans quel monde vivons-nous ? Celui des conflits meurtriers, de l'usage décomplexé de la force et des violations manifestes du droit recouvre notre actualité. Mais ce constat n'est pas suffisant. Le système international dans lequel nous vivons tous, "notre système international" , est plus complexe qu'une simple mise en scène de la puissance. Certes, il mêle des dimensions conflictuelles mais aussi des dimensions coopératives, des dynamiques favorisant la désintégration, mais d'autres poussant à l'intégration. Les unes ne vont pas sans les autres et il est nécessaire de prendre du recul pour tenter un exercice de réalisme raisonné. En proposant un regard distancié sur notre système international, ce livre offre une synthèse originale des défis contemporains et de nos responsabilités communes.

Par Guillaume Devin
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Guillaume Devin

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Géopolitique

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Comprendre les relations internationales

Guillaume Devin

Paru le 27/08/2026

152 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

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