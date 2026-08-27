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9 Jours avec Carlo Acutis

Jean-Luc Moens

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"Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies". En disant cela, Carlo avait compris que la sainteté consistait à rester et devenir de plus en plus l'être unique et original créé par Dieu : "La véritable originalité consiste à revenir à l'origine, qui est Dieu... " En neuf étapes, suivons-le dans son cheminement original pour devenir un saint. Chaque jour, nous scruterons un de ses secrets pour se laisser faire par Dieu. Carlo nous propose ainsi un chemin imitable, fait de petites choses que nous pouvons suivre à notre tour, avec la grâce de Dieu.

Par Jean-Luc Moens
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Jean-Luc Moens

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Mystique

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9 Jours avec Carlo Acutis

Jean-Luc Moens

Paru le 27/08/2026

88 pages

Editions des Béatitudes

6,50 €

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