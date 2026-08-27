9 Jours avec Carlo Acutis

"Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies". En disant cela, Carlo avait compris que la sainteté consistait à rester et devenir de plus en plus l'être unique et original créé par Dieu : "La véritable originalité consiste à revenir à l'origine, qui est Dieu... " En neuf étapes, suivons-le dans son cheminement original pour devenir un saint. Chaque jour, nous scruterons un de ses secrets pour se laisser faire par Dieu. Carlo nous propose ainsi un chemin imitable, fait de petites choses que nous pouvons suivre à notre tour, avec la grâce de Dieu.