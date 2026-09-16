Sofia ou comment j'ai fait une PMA toute seule à 43 ans

Un témoignage sensible sur un parcours de PMA singulier, entre incertitude, humour et autodérision. Avec un trait vif et spontané, et un récit très rythmé, l'autrice éclaire les réalités médicales et émotionnelles de la procréation médicalement assistée. Célibataire, 43 ans, double don et faible probabilité de réussite : elle retrace deux années de parcours entre la Belgique et l'Espagne jusqu'à la naissance de Sofia. Une BD intime et universelle, pour accompagner, comprendre et soutenir toutes celles et ceux engagés dans un parcours de PMA.