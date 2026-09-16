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#Roman francophone

Sofia ou comment j'ai fait une PMA toute seule à 43 ans

Alice Dufay

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Un témoignage sensible sur un parcours de PMA singulier, entre incertitude, humour et autodérision. Avec un trait vif et spontané, et un récit très rythmé, l'autrice éclaire les réalités médicales et émotionnelles de la procréation médicalement assistée. Célibataire, 43 ans, double don et faible probabilité de réussite : elle retrace deux années de parcours entre la Belgique et l'Espagne jusqu'à la naissance de Sofia. Une BD intime et universelle, pour accompagner, comprendre et soutenir toutes celles et ceux engagés dans un parcours de PMA.

Par Alice Dufay
Chez Textuel

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Auteur

Alice Dufay

Editeur

Textuel

Genre

Réalistes, contemporains

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Sofia ou comment j'ai fait une PMA toute seule à 43 ans

Alice Dufay

Paru le 16/09/2026

128 pages

Textuel

22,00 €

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Scannez le code barre 9782386291937
9782386291937
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