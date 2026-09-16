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#Manga

Shelter of Love Tome 6

Rie Aruga

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Réuni avec l'élue de son coeur, Tenjaku n'aspire qu'à retrouver un peu de stabilité. Mais tandis que leur relation se recompose, son père sort subitement du coma. De son côté, Yoru doit faire face au retour de sa mère. Pour le couple encore fragile, l'avenir se pare une nouvelle fois de couleurs incertaines... Avec Shelter of Love, Rie Aruga livre un manga poignant qui dépeint sans faux-semblants la manière dont la société abandonne ceux qui, dès le plus jeune âge, n'ont pas la chance de connaître la chaleur d'une famille aimante.

Par Rie Aruga
Chez Akata

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Auteur

Rie Aruga

Editeur

Akata

Genre

Josei/femme

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Shelter of Love Tome 6

Rie Aruga trad. David Pollet

Paru le 16/09/2026

Akata

8,05 €

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