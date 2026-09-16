Racaille de bibliothèque T09

Ishidaira, petite frappe de lycée, travaille désormais comme bibliothécaire à temps partiel. Son quotidien est rythmé par les habitudes parfois étonnantes des usagers. Entre ceux qui érigent la lecture des journaux du matin en rituel sacré et les retardataires qui ne pointent le bout de leur nez qu'à l'heure de la fermeture, au grand désarroi du personnel, il n'a jamais le temps de s'ennuyer ! A la bibliothèque, chaque usager joue son rôle... et chaque journée écrit un nouveau chapitre !