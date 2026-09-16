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Racaille de bibliothèque T09

Zuino

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Ishidaira, petite frappe de lycée, travaille désormais comme bibliothécaire à temps partiel. Son quotidien est rythmé par les habitudes parfois étonnantes des usagers. Entre ceux qui érigent la lecture des journaux du matin en rituel sacré et les retardataires qui ne pointent le bout de leur nez qu'à l'heure de la fermeture, au grand désarroi du personnel, il n'a jamais le temps de s'ennuyer ! A la bibliothèque, chaque usager joue son rôle... et chaque journée écrit un nouveau chapitre !

Par Zuino
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Zuino

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Racaille de bibliothèque T09

Zuino

Paru le 14/10/2026

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Scannez le code barre 9782384967315
9782384967315
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