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Bloom Tome 12

Saka Mikami

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Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Plusieurs mois ont passé depuis le début de leur relation, l'hiver s'est installé et le deuxième trimestre touche à sa fin. Prenant son courage à deux mains, Rintarô a enfin réussi à avouer à Kaoruko combien il la trouve mignonne. Jour après jour, leurs liens se renforcent et leurs sentiments gagnent en intensité. Mais alors qu'ils rentrent ensemble un soir, les amoureux sont loin de se douter qu'un regard les observe dans l'ombre. Une ancienne camarade de collège de Rintarô, autrefois éprise de lui, l'a reconnu dans la rue... Pourrait-elle venir bouleverser leur couple ? Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !

Par Saka Mikami
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Saka Mikami

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

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Bloom Tome 12

Saka Mikami

Paru le 16/09/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Scannez le code barre 9782384967179
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