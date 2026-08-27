Le régime méditerranéen et l'environnement vous interpellent ? Découvrez 76 recettes de poissons, fruits de mer et plats typiques du bassin méditerranéen. Le régime méditerranéen et l'environnement vous interpellent ? Découvrez 76 recettes de poissons, fruits de mer et plats typiques du bassin méditerranéen. Reconnu par l'UNESCO, ce régime permet de protéger votre santé et de léguer une planète en meilleure condition aux enfants de demain. Le régime méditerranéen est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il est recommandé pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, pulmonaires et rénales, du diabète, de l'Alzheimer, de l'obésité et de cancers. Cuisinez vous-même vos repas. Préparez de délicieuses recettes rapides : filet de turbot piri-piri, flétan à la tapenade, linguines au crabe sauce puttanesca, tajine de pois chiches au safran, carpaccio d'oranges.