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#Polar

The Lies We Steal

Monty Jay

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Hollow Heights University. Une université d'élite perchée dans la ville côtière sombre et oppressante de Ponderosa Springs. Un écrin réservé aux héritiers privilégiés. Pourtant, derrière les façades prestigieuses, la ville étouffe sous les vérités enterrées. Mais ce ne sont ni la forêt menaçante qui encercle le campus, ni le mausolée dissimulé dans ses profondeurs qui m'ont brisée... Ce sont eux. Les Hollow Boys. Des garçons forgés dans la violence et le pouvoir, habitués à ce que tout leur appartienne. Cruels, imprévisibles, dangereux, ils règnent sur la nuit. Une seule erreur a suffi pour attirer leur attention. Une seule, et je suis devenue leur cible. Sa cible à lui.

Par Monty Jay
Chez Shingfoo

|

Auteur

Monty Jay

Editeur

Shingfoo

Genre

Suspense romantique

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The Lies We Steal

Monty Jay

Paru le 16/09/2026

500 pages

Shingfoo

18,50 €

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