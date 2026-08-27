Le Gourdin du prince Marko

Les héros légendaires ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. A l'aube du XVIIIe siècle, le prince Marko, célèbre pour ses exploits chantés au son du luth, est recruté par les Vénitiens pour libérer la forteresse d'Imotski des griffes des Ottomans. Mais le champion est plus doué pour la mélopée que pour le combat. Entre un cheval qui boit du vin, des licornes qui parlent latin et une maison de tolérance à la pointe du marketing, cette épopée rocambolesque retrace un épisode homérique de l'histoire de la Croatie, libérée par le plus grand des héros serbes. Une aventure qui met à mal les récits fondateurs, dans laquelle le lecteur découvrira que les motifs d'une guerre sont bien souvent futiles, que la liberté peut être une nouvelle forme d'asservissement, et que les combattants pour la croix glorieuse et la liberté chérie se demandent parfois s'ils ne sont pas faits pour la cuisine plutôt que pour la bataille.