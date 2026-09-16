Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Sid Cooper Tome 2

Pendragon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les catastrophes ne font pas de bruit... Le Fléau de ronces qui ravage la Frangleterre depuis 50 ans devient incontrôlable, et le château de Berry Hill tombe en morceaux ! Les profs démissionnent, les élèves disparaissent. L'île entière vacille. Au milieu de ce chaos, un adolescent, Sid Cooper, refuse de rester les bras croisés. Sid qui fonce trop vite, Sid qui se bat contre des forces qui le dépassent... mais qui refuse d'abandonner ceux qu'il aime. Tandis que les murs du château cèdent, des souvenirs d'amour et de douleur remontent à la surface en même temps que les ronces. Et si ces épines n'étaient pas des monstres... mais la trace vivante d'un chagrin que personne n'a su entendre ? Bientôt, c'est l'île tout entière qui sombrera. Bientôt, le poids du deuil qui pesait sur les épaules d'un seul homme condamnera tous les autres. C'est en renouant avec sa propre histoire, mais aussi en découvrant celle du pays, que Sid devra affronter les ronces. Mais il ne pourra pas y parvenir seul ! Avec ses amis, Kate, Lula et Malcolm, nos héros devront apprendre des erreurs des générations précédentes pour espérer briser les cinquante années de règne du Fléau. Ce second et dernier tome de Sid Cooper monte en intensité ! Plus intime, plus explosif et plus émouvant, il dévoile les origines du drame qui touche la Frangleterre et transforme la colère en espoir. A travers 304 pages, Pendragon continue d'emprunter les codes du cinéma d'animation et du manga shõnen. Il signe une fable contemporaine, où la bienveillance devient un acte de résistance nécessaire. Il ne s'agit plus d'empêcher la fin du monde, mais de décider comment y faire face. Heureusement, il nous reste des guitares contre les ronces !

Par Pendragon
Chez Glénat

|

Auteur

Pendragon

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sid Cooper Tome 2 par Pendragon

Commenter ce livre

 

Sid Cooper Tome 2

Pendragon

Paru le 16/09/2026

232 pages

Glénat

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071359
9782344071359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.