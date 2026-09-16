Sid Cooper Tome 2

Toutes les catastrophes ne font pas de bruit... Le Fléau de ronces qui ravage la Frangleterre depuis 50 ans devient incontrôlable, et le château de Berry Hill tombe en morceaux ! Les profs démissionnent, les élèves disparaissent. L'île entière vacille. Au milieu de ce chaos, un adolescent, Sid Cooper, refuse de rester les bras croisés. Sid qui fonce trop vite, Sid qui se bat contre des forces qui le dépassent... mais qui refuse d'abandonner ceux qu'il aime. Tandis que les murs du château cèdent, des souvenirs d'amour et de douleur remontent à la surface en même temps que les ronces. Et si ces épines n'étaient pas des monstres... mais la trace vivante d'un chagrin que personne n'a su entendre ? Bientôt, c'est l'île tout entière qui sombrera. Bientôt, le poids du deuil qui pesait sur les épaules d'un seul homme condamnera tous les autres. C'est en renouant avec sa propre histoire, mais aussi en découvrant celle du pays, que Sid devra affronter les ronces. Mais il ne pourra pas y parvenir seul ! Avec ses amis, Kate, Lula et Malcolm, nos héros devront apprendre des erreurs des générations précédentes pour espérer briser les cinquante années de règne du Fléau. Ce second et dernier tome de Sid Cooper monte en intensité ! Plus intime, plus explosif et plus émouvant, il dévoile les origines du drame qui touche la Frangleterre et transforme la colère en espoir. A travers 304 pages, Pendragon continue d'emprunter les codes du cinéma d'animation et du manga shõnen. Il signe une fable contemporaine, où la bienveillance devient un acte de résistance nécessaire. Il ne s'agit plus d'empêcher la fin du monde, mais de décider comment y faire face. Heureusement, il nous reste des guitares contre les ronces !