Sortant de la clinique de Beelitz où il est venu rendre visite à une amie chère prise dans les glaces d'un accident cérébral, Mathias Enard transforme son spleen en promenade autant pour se réchauffer que pour chasser la tristesse qui l'étreint. Tandis que tombe la nuit précoce et pluvieuse de l'automne berlinois, il chemine à travers la ville et son histoire. Ce livre est une conversation magnifique, où l'écrivain convoque ses lectures, les fragments d'un monde inlassablement arpenté, ses souvenirs, l'amitié. Et au cours de laquelle il nous offre, à nous lecteurs, une cartographie de son monde intérieur, qui célèbre les rencontres et la littérature - ces sublimes consolations.