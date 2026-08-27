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Transmission ou Reprise d'entreprise

François Simoneschi

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De l'avis de tous les experts du domaine, réussir une transmission d'entreprise est 80% une " affaire d'hommes " (partage de valeurs, gestion de l'ego, choc de cultures...) et seulement 20% technique (clause de garantie d'actif et de passif...). Objectif donc : concilier deux avenirs opposés de dirigeants dans une opération gagnante pour tous, y compris les salariés, les clients, les fournisseurs et le territoire local. Comment ? Retrouvez dans ce guide pratique toutes les clés pour comprendre et appréhender la reprise ou la transmission d'entreprise à travers une méthodologie, notamment sous l'angle humain, pour réaliser une cession / transmission équilibrée et sécurisée. La reprise d'entreprise est devenu un vecteur majeur pour devenir chef d'entreprise : 1 nouveau franchisé sur 2 est aujourd'hui un repreneur ! Sommaire 1. Anticiper l'opération 2. Particularités selon le type d'entreprise 3. Décisive rencontre cédant / repreneur 4. Cession/reprise : processus techniques 5. Transition repreneur / cédant 6. Après l'opération

Par François Simoneschi
Chez Puits Fleuri

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Auteur

François Simoneschi

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Transmission et reprise d'entr

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Transmission ou Reprise d'entreprise

François Simoneschi

Paru le 27/08/2026

Puits Fleuri

25,00 €

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