Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eden n'est pas une mauvaise sorcière. Bon, d'accord, peut-être était-elle la dernière de sa promo, peut-être que ses sortilèges ont tendance à mal tourner et, OK, peut-être qu'elle a aussi échoué à la douzaine d'entretiens d'embauche qu'elle a passés. Mais la situation n'est pas si catastrophique ! C'est en tout cas ce qu'elle se dit en se résignant à accepter un job de baby-sitter. Après tout, un vampire, un loup-garou et un zombie ne devraient pas être trop difficiles à gérer, n'est-ce pas ?

Par Eva Steamvamp, Eva Delallande
Chez J'ai lu

|

Auteur

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Catacharmique par Eva Steamvamp, Eva Delallande

Commenter ce livre

 

Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290444085
9782290444085
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.