Catacharmique

Eden n'est pas une mauvaise sorcière. Bon, d'accord, peut-être était-elle la dernière de sa promo, peut-être que ses sortilèges ont tendance à mal tourner et, OK, peut-être qu'elle a aussi échoué à la douzaine d'entretiens d'embauche qu'elle a passés. Mais la situation n'est pas si catastrophique ! C'est en tout cas ce qu'elle se dit en se résignant à accepter un job de baby-sitter. Après tout, un vampire, un loup-garou et un zombie ne devraient pas être trop difficiles à gérer, n'est-ce pas ?