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#Bande dessinée jeunesse

A l'aube des cerisiers

Agnès Domergue, Hélène Canac

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Natsu et Taro, jumeaux nés d'un cerisier sacré, quittent leurs îles opposées - l'une de lumière, l'autre d'ombre - pour affronter leurs peurs, retrouver leurs origines et unir leurs forces. Entre brumes, rencontres et épreuves intérieures, leur quête mène à une métamorphose où le dragon du yin et du yang répare le monde tel un immense kintsugi, cet art de la réparation par feuille d'or. Avec beaucoup d'humour grâce aux Monis, ce nouveau tome apporte un souffle d'espoir, célébrant la nature, la fraternité et la puissance créatrice.

Par Agnès Domergue, Hélène Canac
Chez Jungle

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Auteur

Agnès Domergue, Hélène Canac

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

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A l'aube des cerisiers

Agnès Domergue, Hélène Canac

Paru le 27/08/2026

100 pages

Jungle

19,00 €

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Scannez le code barre 9782822245302
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