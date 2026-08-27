A l'aube des cerisiers

Natsu et Taro, jumeaux nés d'un cerisier sacré, quittent leurs îles opposées - l'une de lumière, l'autre d'ombre - pour affronter leurs peurs, retrouver leurs origines et unir leurs forces. Entre brumes, rencontres et épreuves intérieures, leur quête mène à une métamorphose où le dragon du yin et du yang répare le monde tel un immense kintsugi, cet art de la réparation par feuille d'or. Avec beaucoup d'humour grâce aux Monis, ce nouveau tome apporte un souffle d'espoir, célébrant la nature, la fraternité et la puissance créatrice.