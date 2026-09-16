L'ange d'Auschwitz

1942. Trahie par son propre mari parce qu'elle est une résistante allemande, Orli n'a plus personne au monde lorsqu'elle arrive à Auschwitz. Elle est affectée à l'infirmerie pour assister le Dr Josef Mengele. Très vite, elle apprend que le médecin est connu comme " l'Ange de la mort ". Entre ses mains, des milliers de détenus sont cruellement tués et soumis à des expériences. Orli comprend alors que sa tâche de résistante n'est pas terminée. Depuis l'infirmerie, elle tente secrètement de sauver autant de déportés que possible. Mais peut-elle vraiment tromper l'un des hommes les plus puissants du camp ? Quel sera le prix à payer si Mengele découvre son plan ?