Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1942. Trahie par son propre mari parce qu'elle est une résistante allemande, Orli n'a plus personne au monde lorsqu'elle arrive à Auschwitz. Elle est affectée à l'infirmerie pour assister le Dr Josef Mengele. Très vite, elle apprend que le médecin est connu comme " l'Ange de la mort ". Entre ses mains, des milliers de détenus sont cruellement tués et soumis à des expériences. Orli comprend alors que sa tâche de résistante n'est pas terminée. Depuis l'infirmerie, elle tente secrètement de sauver autant de déportés que possible. Mais peut-elle vraiment tromper l'un des hommes les plus puissants du camp ? Quel sera le prix à payer si Mengele découvre son plan ?

Par Ellie Midwood
Chez J'ai lu

|

Auteur

Ellie Midwood

Editeur

J'ai lu

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ange d'Auschwitz par Ellie Midwood

Commenter ce livre

 

L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290436318
9782290436318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.