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Mes adorables activités Miffy

Dick Bruna

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Des activités simples, mignonnes et colorées pour apprendre en s'amusant avec Miffy ! Pensé pour accompagner les tout-petits dans leurs premières découvertes, ce livre propose des activités adaptées, autour des lettres, des formes, des couleurs, des chiffres... Avec son univers tendre et rassurant, Miffy invite les enfants à développer leurs premières compétences tout en partageant un moment ludique, calme et joyeux. Avec des coloriages simples, des jeux visuels et des petites consignes accessibles, ce livre d'activités est idéal pour travailler la curiosité et l'observation des plus petits.

Par Dick Bruna
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dick Bruna

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Mes adorables activités Miffy

Dick Bruna

Paru le 27/08/2026

48 pages

Les Livres du Dragon d'Or

7,95 €

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Scannez le code barre 9782821220430
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