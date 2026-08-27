Mes adorables activités Miffy

Des activités simples, mignonnes et colorées pour apprendre en s'amusant avec Miffy ! Pensé pour accompagner les tout-petits dans leurs premières découvertes, ce livre propose des activités adaptées, autour des lettres, des formes, des couleurs, des chiffres... Avec son univers tendre et rassurant, Miffy invite les enfants à développer leurs premières compétences tout en partageant un moment ludique, calme et joyeux. Avec des coloriages simples, des jeux visuels et des petites consignes accessibles, ce livre d'activités est idéal pour travailler la curiosité et l'observation des plus petits.