Vies et survies d'Elisabeth Halpern

Lorsqu'elle part rendre visite à sa grand-mère exilée à Melbourne, la narratrice est loin d'imaginer que sa vie en sera à jamais bouleversée. Pourtant, le seul nom d'Elisabeth Halpern, née Lea Lieberman, est une invitation à vivre intensément. Née juive en Ukraine dans les années 1920, cette femme a grandi sans mère, échappé à la déportation, changé d'identité, rejoint par bateau un pays lointain et s'est mariée trois fois. A soixante-dix ans passés, Elisabeth n'a rien perdu de sa superbe. Elle a même un plan : embarquer sa scénariste de petite-fille dans les Alpes australiennes et lui ordonner d'écrire le crime parfait. La cible ? Son idylle du moment, un vieux monsieur dont elle est sûre qu'il a contribué à la Solution finale.