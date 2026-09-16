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#Roman francophone

Vies et survies d'Elisabeth Halpern

Carine Hazan

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Lorsqu'elle part rendre visite à sa grand-mère exilée à Melbourne, la narratrice est loin d'imaginer que sa vie en sera à jamais bouleversée. Pourtant, le seul nom d'Elisabeth Halpern, née Lea Lieberman, est une invitation à vivre intensément. Née juive en Ukraine dans les années 1920, cette femme a grandi sans mère, échappé à la déportation, changé d'identité, rejoint par bateau un pays lointain et s'est mariée trois fois. A soixante-dix ans passés, Elisabeth n'a rien perdu de sa superbe. Elle a même un plan : embarquer sa scénariste de petite-fille dans les Alpes australiennes et lui ordonner d'écrire le crime parfait. La cible ? Son idylle du moment, un vieux monsieur dont elle est sûre qu'il a contribué à la Solution finale.

Par Carine Hazan
Chez J'ai lu

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Auteur

Carine Hazan

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Vies et survies d'Elisabeth Halpern

Carine Hazan

Paru le 16/09/2026

256 pages

J'ai lu

8,60 €

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Scannez le code barre 9782290428184
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