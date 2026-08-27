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#Album jeunesse

Une surprise pour Laura

Aurélie Desfour, Tv France

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Une nouvelle aventure des Trois Bricochons, la série animée à succès de France TV, sur un thème phare : l'anniversaire ! Les Bricochons aident les habitants de Bois-Mignon à préparer une fête d'anniversaire pour Laura... mais chut, c'est une surprise ! C'est l'anniversaire de Laura, mais ses amis font semblant de ne rien savoir... car ils lui organisent une fête surprise rien que pour elle ! En secret, chacun prépare la décoration, fabrique un joli cadeau et cuisine un petit goûter festif. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu... Heureusement, avec un peu d'ingéniosité et beaucoup d'entraide, les Bricochons trouvent toujours des solutions ! Une histoire douce et joyeuse qui célèbre l'amitié, la créativité et le plaisir de faire plaisir. Dans la même collection : Les Trois Bricochons - Capitaine Driss, Les Trois Bricochons - Jeux et activités à Bois-Mignon et bien d'autres à venir.

Par Aurélie Desfour, Tv France
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Aurélie Desfour, Tv France

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Une surprise pour Laura

Aurélie Desfour, Tv France

Paru le 27/08/2026

32 pages

Les Livres du Dragon d'Or

5,00 €

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