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#Essais

Maîtrisez votre esprit

Napoleon Hill

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Napoleon Hill dévoile ici un principe fondamental du succès : la nécessité de penser avec méthode. Car, sans vision claire ni stratégie, aucune ambition ne peut véritablement se concrétiser. Ce constat met en lumière la véritable signification de " réfléchissez et devenez riche ". Vous apprendrez, au détour d'une conversation avec Andrew Carnegie, comment développer une vision créative, puis comment discipliner votre esprit, définir des objectifs précis et organiser vos idées pour les transformer en décisions efficaces et en actions concrètes. Ce livre est un classique pour renforcer votre confiance en vous et en vos projets, clarifier votre direction et vous donner les moyens de développer vos idées.

Par Napoleon Hill
Chez J'ai lu

|

Auteur

Napoleon Hill

Editeur

J'ai lu

Genre

Réussite personnelle

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Maîtrisez votre esprit

Napoleon Hill trad. Emilie Hendrick-Hallet

Paru le 16/09/2026

320 pages

J'ai lu

8,80 €

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