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#Roman francophone

Le déluge

Stephen Markley

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Californie, 2013. Tony Pietrus, auteur d'un livre choc sur le dérèglement climatique, reçoit des menaces de mort. Provocation, canular, avertissement ? Le scientifique, qui a prophétisé le chaos à venir, se heurte à un profond déni et assiste, impuissant, à la destruction de la planète. Des supertyphons aux mégafeux, du complotisme antiécologique au capitalisme de surveillance, catastrophes et violences précipitent l'humanité au bord du gouffre. C'est ce tableau spectaculaire que dresse Stephen Markley en croisant les destins de différents personnages sur plusieurs décennies. Ashir, génie de l'analyse prédictive ; Kate, militante écologiste et icône d'une génération ; Shane, membre d'une organisation "écoterroriste" ; Jacquelyn, publicitaire adepte du greenwashing ; Keeper, junkie capable du pire pour se payer sa dose ; ou encore le Pasteur, acteur reconverti en figure de proue de l'ultra-droite... Tous verront leur vie bouleversée par l'effondrement en cours. Un roman d'une grande lucidité, à mettre entre le plus de mains possible. L'Express. Un récit choral magistral, entre dystopie et hyperréalisme. Un choc. Lire magazine. Prodigieux. Madame Figaro. Meilleur roman étranger 2024 - Lire magazine. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé.

Par Stephen Markley
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Stephen Markley

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le déluge

Stephen Markley trad. Charles Recoursé

Paru le 16/09/2026

1504 pages

LGF/Le Livre de Poche

15,90 €

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