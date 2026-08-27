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Savoirs fondamentaux 3e

Collectif, Rue des écoles

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L'essentiel du programme de troisième, dans une mise en page claire et colorée 100 % efficace ! Un ouvrage complet pour bien réviser grâce à des cours illustrés et des exercices pas à pas. Toutes les notions sont présentées dans toutes les matières et les compétences clés sont développées, avec des conseils sur les méthodes à acquérir, notamment celles qui sont spécifiques à la réussite de l'examen (organisation des révisions, techniques pour réaliser des fiches, bonnes pratiques pour s'entraîner aux épreuves...).

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières 3e

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Savoirs fondamentaux 3e

Collectif, Rue des écoles

Paru le 27/08/2026

320 pages

Rue des Ecoles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782820819826
9782820819826
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