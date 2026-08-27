Accords parfaits

Les effets des substances dites " psychédéliques " dépendent étroitement du cadre, de la préparation, de leur dosage et de la manière dont leur prise est accompagnée. La musique occupe également une place centrale dans cette expérience, mais demeure souvent insuffisamment exploitée. En croisant histoire, neurosciences et retours d'expérience, Pierre Tchaikowski montre ici comment la musique peut structurer, contenir et soutenir en profondeur le vécu des participants. Revenant d'abord sur les premiers usages occidentaux et leurs impasses, puis sur les travaux fondateurs interrompus par la prohibition, il examine ensuite les modèles contemporains et les données récentes pour proposer des repères concrets afin d'optimiser l'expérience et de la rendre la plus efficace et bienfaisante possible. Ecrit depuis un contexte suisse, où l'usage des psychédéliques dans un cadre thérapeutique est désormais légalement autorisé et encadré de manière très stricte, il s'adresse aux praticiens, aux chercheurs, aux personnes envisageant ou déjà concernées par ces démarches, aux mélomanes ainsi qu'aux lecteurs avertis désireux de comprendre sans simplifier.