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Intuition 2.0

Fabrice Bonvin

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Et si la vraie révolution n'était pas numérique... mais intérieure ? Algorithmes, réseaux sociaux, applications de rencontre, etc. : le numérique infiltre chaque recoin de nos vies, prenant peu à peu le contrôle de nos décisions, de nos émotions, de nos relations. Dans cet ouvrage percutant, Fabrice Bonvin explore les pièges du numérique et de l'intelligence artificielle : érosion du libre arbitre, fragilisation du lien, captation de l'attention, appauvrissement de la créativité. Face à la puissance de calcul des intelligences artificielles, il montre comment l'intuition est une force qui oriente, relie et libère. Un outil de souveraineté intérieure. Entre essai et guide pratique, ce livre propose des clés de compréhension et des exercices simples pour cultiver son potentiel intuitif à l'ère de la société connectée. Il invite à faire dialoguer intelligence artificielle et intuition, pour ne pas subir le monde numérique mais le traverser avec lucidité. Un guide pour penser et agir librement à l'heure des intelligences artificielles, un appel vibrant à réinvestir notre humanité profonde.

Par Fabrice Bonvin
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Fabrice Bonvin

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

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Intuition 2.0

Fabrice Bonvin

Paru le 27/08/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

21,90 €

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