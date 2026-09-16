Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Nazanine

Gilles Martin-Chauffier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un grand roman d'amour français sous l'oeil de Khomeiny Etudiante dans une école de stylisme, Nazanine a les plus jolies lèvres du monde. Journaliste, Paul écrit dans un grand hebdomadaire. Au Palace, ils tombent amoureux dès le premier regard. C'est l'été 1978. En Iran, la révolte contre le shah échappe à tout contrôle. Pour la satisfaction du journal de Paul, emballé par cette révolution écrite au passé. Et au désespoir de Nazanine, qui doit retourner à Téhéran pour sauver son père. Tandis que l'Iran se voile, l'enthousiasme s'éteint au journal. C'est l'heure des désillusions. Et celle de partir sur les traces de Nazanine, en pleine révolution.

Par Gilles Martin-Chauffier
Chez Albin Michel

|

Auteur

Gilles Martin-Chauffier

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nazanine par Gilles Martin-Chauffier

Commenter ce livre

 

Nazanine

Gilles Martin-Chauffier

Paru le 16/09/2026

320 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226513625
9782226513625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.