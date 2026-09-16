Un grand roman d'amour français sous l'oeil de Khomeiny Etudiante dans une école de stylisme, Nazanine a les plus jolies lèvres du monde. Journaliste, Paul écrit dans un grand hebdomadaire. Au Palace, ils tombent amoureux dès le premier regard. C'est l'été 1978. En Iran, la révolte contre le shah échappe à tout contrôle. Pour la satisfaction du journal de Paul, emballé par cette révolution écrite au passé. Et au désespoir de Nazanine, qui doit retourner à Téhéran pour sauver son père. Tandis que l'Iran se voile, l'enthousiasme s'éteint au journal. C'est l'heure des désillusions. Et celle de partir sur les traces de Nazanine, en pleine révolution.