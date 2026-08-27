Nymphéas de Claude Monet

Découvrez les magnifiques Nymphéas de Monet, une série de 250 peintures à l'huile élaborées durant les 31 dernières années de sa vie. Les Nymphéas sont très populaires, et attirent le public à l'Orangerie, au musée d'Orsay et au musée Marmottan. Monet (1840-1926), chef de file du mouvement impressionniste, composa ses Nymphéas, trois cents tableaux de toutes tailles et de toutes formes, au cours des trente dernières années de sa vie à Giverny, en observant le bassin des nénuphars de son jardin japonais. En 1918, il offre à la France un grand ensemble mural de Nymphéas, qui est installé au musée de l'Orangerie. On retrouve d'autres pièces de la série à Paris, au musée d'Orsay et au musée Marmottan. Les peintures des nymphéas, surnommées " les miroirs du temps ", sont célébrées pour l'habileté du peintre à représenter la beauté du miroitement de l'eau, pour leurs extraordinaires jeux de lumière et pour la sensation d'éphémère qu'elles procurent au spectateur. Beaucoup d'artistes du XXe siècle s'en inspireront. Ce livre présente ces chefs d'oeuvre, pour un voyage apaisant et onirique au coeur de la nature impressionniste.