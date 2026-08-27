Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Nymphéas de Claude Monet

Marina Linares

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les magnifiques Nymphéas de Monet, une série de 250 peintures à l'huile élaborées durant les 31 dernières années de sa vie. Les Nymphéas sont très populaires, et attirent le public à l'Orangerie, au musée d'Orsay et au musée Marmottan. Monet (1840-1926), chef de file du mouvement impressionniste, composa ses Nymphéas, trois cents tableaux de toutes tailles et de toutes formes, au cours des trente dernières années de sa vie à Giverny, en observant le bassin des nénuphars de son jardin japonais. En 1918, il offre à la France un grand ensemble mural de Nymphéas, qui est installé au musée de l'Orangerie. On retrouve d'autres pièces de la série à Paris, au musée d'Orsay et au musée Marmottan. Les peintures des nymphéas, surnommées " les miroirs du temps ", sont célébrées pour l'habileté du peintre à représenter la beauté du miroitement de l'eau, pour leurs extraordinaires jeux de lumière et pour la sensation d'éphémère qu'elles procurent au spectateur. Beaucoup d'artistes du XXe siècle s'en inspireront. Ce livre présente ces chefs d'oeuvre, pour un voyage apaisant et onirique au coeur de la nature impressionniste.

Par Marina Linares
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Marina Linares

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Impressionnisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nymphéas de Claude Monet par Marina Linares

Commenter ce livre

 

Nymphéas de Claude Monet

Marina Linares

Paru le 10/09/2026

200 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809902334
9782809902334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.