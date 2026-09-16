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#Polar

Le murmure du feu

Javier Castillo

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Coup de coeur de la rentrée 2026 de Nathalie Dupuis-Elle La mort peut-elle raviver la flamme de la vie ? Tenerife, ses volcans, ses falaises, ses plages de sable noir et ses eaux turquoise. C'est ce décor sublime qu'a choisi Laura pour célébrer avec son frère jumeau Mario la fin du combat qu'il a livré contre le cancer. Mais à peine arrivé, Mario doit être hospitalisé. A sa sortie, nulle trace de Laura. Géolocalisée au pied du volcan Teide, elle est retrouvée assassinée. Animé par la rage et la douleur, son frère se lance dans une course folle pour trouver le coupable, tandis que l'île semble se refermer sur lui, menaçant ses certitudes et ses souvenirs les plus précieux. Phénomène mondial du thriller, Javier Castillo est l'auteur de La Petite fille sous la neige (série n°1 sur Netflix) et du Jeu de l'âme. Avec ce nouveau roman, il mêle brillamment suspense et émotion, le tout dans un paysage à couper le souffle.

Par Javier Castillo
Chez Albin Michel

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Auteur

Javier Castillo

Editeur

Albin Michel

Genre

Thrillers

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Le murmure du feu

Javier Castillo

Paru le 16/09/2026

480 pages

Albin Michel

21,90 €

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