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Haut potentiel et hypersensibilité : mieux comprendre et accompagner

Cathy Assenheim

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Comprendre les profils "hyper" , ce n'est pas diagnostiquer un trouble : c'est reconnaître les fonctionnements neuroatypiques pour mieux les accompagner. Ces profils singuliers rencontrent des difficultés psychologiques et émotionnelles, mais aussi sensorielles, cognitives et physiologique : hypersensibilité au bruit, fatigue, troubles du sommeil, kilos émotionnels, risque accru de burnout... Dans cet ouvrage, Cathy Assenheim met à disposition des psychologues, médecins, nutritionnistes et thérapeutes un référentiel clair, structuré et immédiatement applicable. Loin des caricatures, elle propose une approche neuro-psycho-physiologique fondée sur les connaissances scientifiques et plus de vingt ans d'expérience de terrain. Vous y découvrirez : - les bases du fonctionnementémotionnel, sensoriel et cognitif de ces profils neuroatypiques ; - les dérèglements neurophysiologiques qui peuvent entretenir leurs difficultés et altérer leur équilibre global ; - des techniques applicables en séance ou à transmettre au patient pour apaiser le système nerveux, réguler l'hyperstimulation et favoriser un quotidien plus serein ; - de nombreuses études de cas. Ce livre s'adresse aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, affiner leur compréhension clinique et offrir à leurs patients un accompagnement plus global, plus cohérent et plus efficace.

Par Cathy Assenheim
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Cathy Assenheim

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Autres troubles du comportemen

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Haut potentiel et hypersensibilité : mieux comprendre et accompagner

Cathy Assenheim

Paru le 27/08/2026

112 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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