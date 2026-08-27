Conçu pour les entraîneurs de handball, ce guide pratique offre des solutions concrètes et testées pour encadrer les 9-10-11 ans. Un livre rédigé pour les entraîneurs, testé avec les jeunes joueurs et joueuses. Vous êtes entraîneur de handball et vous voulez transformer vos séances en un terrain d'apprentissage ludique et efficace ? Ce guide est fait pour vous. Conçu spécifiquement pour les 9-10-11 ans, il s'appuie sur des années d'expérience et des situations d'entraînement testées sur le terrain. Ce livre va au-delà des simples exercices : il propose une méthodologie claire pour développer les savoir-faire individuels tout en construisant une dynamique d'équipe. Chaque chapitre offre des outils concrets, illustrés par des retours d'expérience pratiques, pour répondre aux défis spécifiques des jeunes joueurs. Ce qui rend cet ouvrage unique ? Une approche qui allie pédagogie, plaisir, et progression. Vous y trouverez des solutions adaptées à tous les niveaux d'encadrement, avec un focus sur l'autonomie des enfants et leur implication active. Avec ce livre, vos séances deviendront des moments où vos joueurs s'épanouiront tout en progressant techniquement et humainement. Parce qu'un bon entraîneur, c'est avant tout celui qui transmet plus que du handball.