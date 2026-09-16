Le Débutant

En 1974, Steven Spielberg, 27 ans, entame le tournage de Jaws (Les Dents de la mer). Si au départ il souhaite réaliser un film d'aventures dans la lignée des classiques hollywoodiens, une pression croissante due à des problèmes de production (absence du requin, accidents, hostilité des insulaires, tensions au sein de l'équipe, sabotage, dépassement budgétaire...) le pousse à revoir son approche. Malgré le soutien psychologique et créatif de la monteuse Verna Fields et de l'actrice Lorraine Gary, le jeune réalisateur craque et cède à la panique. Et pourtant, contre toute attente... ce film inaugure l'ère des blockbusters et fait évoluer durablement l'industrie cinématographique par sa manière de produire, de commercialiser mais aussi de distribuer les films.